Москва, 29 марта, 2019, 09:07 — ИА Регнум. ПАО Национальный банк «Траст», в которое готовятся «влить» тольяттинское АО «Автовазбанк», не смогло в суде оспорить сделку об увеличении уставного капитала ООО «Рост инвестиции» на 205 млрд рублей. ООО с августа 2018 года полностью принадлежит банку «Траст», но увеличение капитала произошло ещё до смены собственника — осенью 2017 года, в период санации «Рост Банка», позднее присоединённого к «Трасту», который и был основным владельцем ООО на тот момент. Третьими лицами в судебном деле выступали две офшорные компании, а также бывшие топ-менеджеры «Рост банка» и известный российский бизнесмен Михаил Гуцериев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Видимая часть айсберга

Напомним, АО «Рост Банк» было создано путём слияния ОАО «Банк «Казанский» и ОАО «Банк «Рост». Окончательное слияние произошло летом 2013 года. Из открытых источников известно, что с 1998 по 2005 год основным собственником банка был российский бизнесмен Александр Минеев. Позднее собственники неоднократно менялись, и к середине января 2016 года единственным владельцем АО «Рост Банк» стал Микаил Шишханов (президент «Бинбанка»). Именно «Бинбанк» выступал санатором «Рост Банка».

В 2015 году в числе основных владельцев называли и крупного российского бизнесмена, председателя совета директоров ПАО НК «РуссНефть», а также главу правления входящего в финансово-промышленную группу САФМАР — ОАО «Русский Уголь» Михаила Гуцериева.

В мае 2018 года ЦБ РФ стал главным владельцем банка «Траст» и «Рост Банка». На базе «Траста» был создан так называемый банк плохих активов, куда в июле 2018 года окончательно влили и «Рост Банк». Последний перестал существовать как отдельная структура. В январе 2019 года регулятор сообщил, что началось вливание в банк «Траст» и самарского АО «Автовазбанк».

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Между тем 4 октября 2017 года «Рост Банк» существенно, сразу на 205 млрд рублей (с 2,5 млн рублей), увеличил уставный капитал своей «дочерней» компании — ООО «Рост инвестиции».

По данным ЕГРЮЛ, ООО было создано в Москве 18 октября 2016 года, основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. ООО в разные годы выступало соучредителем 40 различных юрлиц в Москве, Саратовской, Пензенской, Калининградской, Ленинградской областях и иных регионах. На сегодня все компании — действующие. Последнее — ООО «Управляющая компания Траст птицеводческие активы» учреждено в феврале 2019 года. Среди учреждённых ранее — ООО «Выборгский завод холодильной техники», ООО «Богучанский лесозаготовительный участок» (Красноярский край), ООО «Кондитерская фабрика «Богатырь» и другие.

С августа 2018 года владельцем свыше 99,9% доли ООО «Рост инвестиции» является ПАО Национальный банк «Траст». Несущественная доля, согласно выписке ЕГРЮЛ, осталась у ООО «Рост капитал», чьим основным владельцем также является банк «Траст».

20 сентября 2018 года банк «Траст» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к ООО «Рост инвестиции» о признании сделки по увеличению уставного капитала ООО в размере 205 млрд рублей недействительной и применении последствий недействительности сделки. Третьим лицами в деле выступили ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора», ПАО Банк «Открытие» (с 2015 года банк «Траст» входил в холдинг «Открытие»), OLEKIT INVESTMENTS LTD/ОЛЕКИТ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД (Великобритания), OLEKIT INVESTMENTS LTD/ОЛЕКИТ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД (Кипр), а также десять физических лиц, в числе которых Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев.

Решением суда банку «Траст» в удовлетворении исковых требований было отказано, но до конца апреля 2019 года он может обжаловать судебный вердикт в Девятый арбитражный апелляционный суд. Полное решение суда пока не изготовлено, подробности дела не обнародованы.

Из открытых источников информации известно, что истец мотивировал свои требования тем, что деньги, по его мнению, направленные в уставный капитал, были способом вывести активы, а на самом деле на них приобретались ценные бумаги иностранных компаний, которые были аффилированы бывшему топ-менеджменту «Рост Банка». Доказать в суде свою позицию истец, судя по всему, не смог.