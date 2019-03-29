Омск, 29 марта, 2019, 08:54 — ИА Регнум. По всем признакам в Омскую область пришли весна. По информации Обь-Иртышского УГМС, первые две декады марта в регионе были очень тёплыми, средняя температура воздуха превышала норму на 5−7 градусов. А в Большереченском зоопарке вышла из спячки медведица Даша.

Скриншот со страницы группы «ЧП Омск». Vk.com Непролазная грязь в Омске

Однако вместе с тёплыми днями в Омск вернулись извечные проблемы — огромные лужи и непролазная грязь. Подтверждение этим словам можно найти в социальных сетях. Например, на странице паблика «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте» 27 марта появились весьма красноречивые фото с улицы Северной.

«Очередное, повторное обращение к мэрии, к тепловой компании по поводу состояния дороги и прилегающих территорий к домам по адресу 5-я Северная, 203 а, б, в, 205 а, б, в, г. С осени 2018 года никаких движений по восстановлению жизни посёлка. Состояние катастрофическое, колодцы подмыты, непролазная грязь», — говорится в сообщении.

На одном из фото видно, как по этой грязи между домами пытаются пройти дети.

На странице этого же паблика — сообщение об огромной луже на улице Химиков, обойти которую невозможно.

Скриншот со страницы группы «ЧП Омск». Vk.com Лужи, мешающие горожанам

«Омичи, потерпите, скоро грязь засохнет и превратится в пыль», — «подбадривает» горожан паблик «Омск Live».

«Конева, 32, ежегодный потоп. Чтоб не плыть по фары в луже, водителям приходится проезжать по пешеходному тротуару. О какой безопасности дорожного движения может идти речь, если департамент транспорта не следит за состоянием дорог? Будет реакция после публикации в паблике или опять жаловаться через прокуратуру?» — вопрошает автор записи на странице паблика «Омск Live».

Впрочем, эту проблему чиновники, судя по всему, решили. 26 марта воду с этого участка откачали.

Скриншот со страницы группы «Омск Live». Vk.com Огромные лужи

Между тем городские власти регулярно сообщают о том, что наводят порядок после зимы. Например, 27 марта ИА REGNUM в мэрии Омска сообщили, что городские дорожные службы держат на особом контроле места возможного подтопления:

«Все запланированные противопаводковые мероприятия на 262 проблемных городских территориях специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Омска выполнили в срок и в полном объеме. Вывезен снег, очищена лотковая канализация, вскрыты и промыты дождеприемные колодцы и водопропускные трубы».

Также в мэрии отчитались о работе по приведению в порядок после зимы городских мостов и подземных пешеходных переходов.

«На сегодня на мостах Ленинградский, Комсомольский, Юбилейный, Фрунзенский, Октябрьский бордюрные ограждения очищены от грязи. Приступили к мойке горячей водой. Уже помыты Комсомольский и Юбилейный мосты. Сейчас на очереди — Ленинградский мост. С весны до зимы мы неоднократно выполняем эти виды работ на всех своих объектах», — рассказала директор городского бюджетного учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галина Зурнаджан.