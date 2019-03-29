Вашингтон, 29 марта, 2019, 08:20 — ИА Регнум. За последние пять лет США вложили в обороноспособность Украины около $1,3 млрд, заявил представитель Пентагона Эрик Пахон, сообщило 29 марта издание «Известия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

"США с 2014 года выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО», — рассказал чиновник.

Он отметил, что США поддерживают стремление Украины вступить в НАТО, однако этому препятствуют нерешённые территориальные проблемы, включая «крымскую».

Журналисты также приводят слова члена Совета Федерации России Франца Клинцевича, который уверен, что США хотят видеть Украину как анти-Россию и для этого вкладывают деньги в её вооружённые силы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в 2020 году США потратят на поддержку ВСУ $250 млн. Средства пойдут на замену ранее предоставленного оружия и оборонительных средств.

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Напомним, в начале 2014 года на Украине произошёл государственный переворот. Жители Крыма отказались признавать новую незаконную власть на Украине и провели референдум, по итогам которого полуостров вошёл в состав России. Данное решение поддержали более 90% участников референдума.