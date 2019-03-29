Москва, 29 марта, 2019, 08:05 — ИА Регнум. Россия должна научиться работать с гражданским обществом других стран, иначе ей не выстоять в противостоянии с Западом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Оноре Домье. Чиновники. 1834

«Американские Think Tanks (мозговые центры) — есть часть умения американской элиты работать с гражданским обществом. А наша бюрократия работать с гражданским обществом катастрофически не умеет, отсюда проигрыш Украины, Армении и всего остального. Не научимся, никакие технологии не помогут», — отметил политолог.

Как заявлял ранее Кургинян, в российской элите должен быть оформлен раскол на государсвтенников и антигосударственников с последующим устранением от власти последних. И делать это должно прежде всего гражданское общество России, а не бюрократия.