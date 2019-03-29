Москва, 29 марта, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Решение об отмене запрета на зимнюю и ночную подводную охоту в Чёрном море принято по итогам совещания с участием заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука, представителей профильных организаций и рыбацкой общественности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Подводная охота

Правила рыболовства с 1989 года вплоть до августа 2013 года в Азово-Черноморском бассейне запрещали подводную охоту по ряду критериев. В 2013 году был введен запрет на подводную охоту в ночное время суток с использованием осветительных приборов. До настоящего времени охотиться не разрешается с 15 ноября по 31 марта.

На встрече представители рыбацкой общественности предложили различные альтернативные меры регулирования, включая уведомительный порядок для подводной охоты, оснащение охотника средствами контроля, введение запретов на добычу определенных видов рыбы и охоту в неустановленных местах.

Отдельно стороны обсудили вопрос отмены запрета на зимнюю и ночную охоту в море. Специалисты Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») подтвердили, что в Чёрном море наблюдается стабильное состояние объектов подводной охоты. В свою очередь, Савчук поручил ВНИРО подготовить поправки в Правила рыболовства, которые позволят снять запрет на подводную охоту в ночное время и зимний период в Черном море, а также сформировать рабочую группу, которая изучит вопросы регулирования подводной охоты во внутренних пресноводных водоемах.

Читайте также: В России определён уровень общего улова водных биоресурсов на 2020 год