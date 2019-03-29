Москва, 29 марта, 2019, 07:56 — ИА Регнум. До тех пор, пока российская элита не расколется на прогосударственную и антигосударственную, с последующим отказом от вхождения в Запад, Россия не сможет полноценно противостоять внешней агрессии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

По словам Кургиняна, безусловно, важна экономическая мощь страны, ее обороноспособность, и это все играет огромное значение, но этого всего катастрофически недостаточно для победы, а порой победа может достигаться и в той ситуации, когда победитель экономически более отстал, чем побежденный.

«Мы никогда ничего не решим, пока будем двигаться в инерции вхождения в «мировую цивилизацию». Это невозможно. Это государство, эта конституция, это все создано, чтобы влезть туда, отсюда и верховенство [международных] законов и все прочее. Значит, мы должны сказать, что мы по тем или иным стратегическим причинам ни в какую «мировую цивилизацию не входим»: есть нация, есть государство, есть его суверенность и его высший смысл, и мы идем по этому пути», — заявил политолог.

Он отметил, что до тех пор, пока либеральная российская элита (а она вся либеральная) не расколется на прогосударственную и антигосударственно-антинародную, с последующим вытеснением народом вторых из политики, ничего не произойдет, и Россия будет находиться в том же плачевном положении.