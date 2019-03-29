Луганск, 29 марта, 2019, 07:54 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики шесть раз открыли огонь по территории ЛНР, заявили 29 марта в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

Под обстрелами оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Желобок, Логвиново, Лозовое и Сокольники.

По Желобку ВСУ выпустили двенадцать мин калибра 82 мм. Логвиново обстреляли из вооружения БМП. По Лозовому украинские силовики выпустили десять мин калибра 120 мм. Они применили гранатомёты АГС и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие. В направлении Сокольников были выпущены 16 мин калибра 120 мм.

Потерь среди военнослужащих нет. Информация о жертвах среди мирного населения, а также о разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Напомним, сутками ранее боевики ВСУ 11 раз обстреляли территорию ЛНР, выпустив около 300 единиц боеприпасов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинских силовиков, ответственных за обстрел населённого пункта Фрунзе. В результате обстрела ранение получила женщина 1938 года рождения, а также пострадал школьник — у него лёгкая контузия.

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