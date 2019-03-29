Москва, 29 марта, 2019, 07:47 — ИА Регнум. После прохладного марта к выходным (30−31 марта) в Москве и Подмосковье начнётся потепление. Сегодня, 29 марта, температура воздуха начнёт повышаться и достигнет +4.+6 °С, передают «Метеоновости».

Солнце

В субботу, 30 марта, в Московском регионе станет ещё теплее, существенных осадков не ожидается. Ночью сохранится плюсовая температура, +1.+3 °С, днем — +6.+8 °С, по области — +3.+8 °С.

В воскресенье, 31 марта, день будет очень тёплым, столбики термометра поднимутся до +8.+12 °С. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер западный. Атмосферное давление в норме — 745−747 мм рт. ст.

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Как сообщало ИА REGNUM, потепление в Московском регионе ожидается с 28 марта, когда европейской части России достигнут теплые воздушные массы.

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