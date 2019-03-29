Банжул, 29 марта, 2019, 07:49 — ИА Регнум. Министр юстиции Гамбии подозревает бывшего президента Гамбии Яйю Джамме в краже 50 миллионов долларов США из государственной казны перед тем, как тот покинул страну два года назад, передает ВВС Africa.

Victor Коррупция

Дальнейшее расследование, проведенное группой Organised Crime and Corruption Reporting Project, выявило, что за свой президентский срок Джамме, предположительно, украл около одного миллиарда долларов США.

В 2017 году Яйя Джамме отказался мирно передать власть избранному президенту Адаму Бэрроу. При поддержке войск Нигерии и Сенегала Джамме покинул страну, взяв с собой средства из казны. Убежище президент получил в Экваториальной Гвинее.