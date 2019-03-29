Москва, 29 марта, 2019, 07:43 — ИА Регнум. Военные специалисты из России должны покинуть Венесуэлу, если цель их нахождения в республике — поддержка действующего президента Николаса Мадуро, заявил министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу. Об этом сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

По мнению Араужу, удержание Мадуро у власти приведет к голоду и миграции в стране.

«Если их (России) цель заключается в том, чтобы удержать Мадуро у власти, то это значит, что все больше людей будут голодать и выезжать из страны. Человеческих трагедий в Венесуэле станет больше», — сказал министр.

Он добавил, что кризис можно преодолеть, проведя выборы нового правительства, а временным главой страны должен стать лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

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