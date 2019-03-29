Казань, 29 марта, 2019, 07:41 — ИА Регнум. В столице Татарии заслуживший почти 40 медалей и орденов 95-летний фронтовик Анас Амирханов три года не может добиться от ответственных лиц ремонта крыши, от протечки которой в дожди и в период таяния снега страдает его квартира. У фронтовика и его пожилой дочери даже есть на руках решение суда, обязывающее управляющую компанию провести ремонт, но, как говорит сам Анас Амирханов, он «воевал на Ленинградском, Волховском фронтах, участвовал в прорыве ленинградской блокады, а чиновничью блокаду прорвать не могу». О борьбе фронтовика за комфортные условия жизни написала газета «Вечерняя Казань».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

Фронтовик вместе со своей пожилой дочерью Земфирой проживает в четырёхэтажном доме №44 на улице Карла Маркса. В конце февраля 2016 года во время работ по уборке снега и колки льда работники, которых наняла управляющая компания, по словам Земфиры, повредили кровлю, после чего их квартиру на последнем этаже начало затапливать во время дождей и таяния снега.

Семья Амирхановых несколько раз в 2016 году писала в УК Вахитовского района, прося починить крышу, но обращения результата не дали, а должностные лица ограничились отписками, что «кровельное покрытие вашего дома находится в технически исправном состоянии».

После этого фронтовик написал жалобу главе комитета ЖКХ исполкома Казани Искандеру Гиниятуллину и попросил того о личном приёме, но получил от того ответ, что «работы по устранению неисправностей будут выполнены до 30 сентября», а проведение приёма чиновник посчитал «нецелесообразным». В октябре этот же чиновник написал, что ремонт кровли проведён, вот только сам ветеран того ремонта не заметил и кровля в дождь продолжала протекать, разрушая потолок и стены в квартире Анаса Амирханова.

После попыток решить дело миром семья обратилась в Вахитовский районный суд с требованием обязать провести ремонт крыши. В рамках дела была проведена экспертиза, давшая заключение, что причиной протечки кровли стало «истечение срока годности кровельного материала и его механические повреждения». В конце июля 2017 года суд обязал ООО «УК Вахитовского района» отремонтировать крышу, и вроде даже к ремонту приступили, но, по словам Земфиры Амирхановой, «не работа это была, а видимость», и по-прежнему от постоянной сырости по стенам квартиры «ползут трещины, балкон разрушается…»

«Я воевал на Ленинградском, Волховском фронтах, участвовал в прорыве ленинградской блокады, а чиновничью блокаду прорвать не могу», — цитирует издание самого Анаса Амирханова.

На сегодня в Вахитовском районном суде Казани на рассмотрении находится ещё один иск семьи Амирхановых, в котором они просят обязать УК произвести замену кровельного покрытия, сделать ремонт балкона, взыскать с ответчика ущерб, пени и компенсацию морального вреда.

История не оставила равнодушными жителей Казани:

«Ручное управление. И так по всей стране», «Да за одни такие слова о том, что ветеран прорвал блокаду Ленинграда, а чиновничью прорвать не может, вы со стыда сгореть должны были», «Скоро 9 мая, и в преддверии такой даты предлагаю обратиться в общественные организации для оказания помощи и донести до руководства республики», «Чиновники обязаны выполнить необходимые ремонтные работы и извиниться перед пожилым человеком», «Годы, вы подумайте, годы! Чтобы дырки в кровле заделать. Два суда… И толку… Это не просто позор всему руководящему составу Татарстана и Казани, это всё куда страшнее».

Напомним, Татария уже второй год гремит на всю страну скандалами, связанными с отношением властей к участникам Великой Отечественной войны.

92-летний фронтовик Юрий Величко из Казани попал в медиаповестку страны осенью 2018 года после того, как управляющая компания передала долги за ЖКХ, с которыми не был согласен сам пенсионер, коллекторской службе. Последние, по словам фронтовика, приходили к нему с угрозами и «про паяльник говорили». УК также, пытаясь воздействовать на пожилого жильца, отключала ему подачу электроэнергии, без которой он сидел неделями. Вмешательство общественности привело к выплате долга пенсионера мэрией, взысканию в адрес главы района, где проживает Величко, и увольнению главы УК.

Читайте также: Травля фронтовика и пытки детей: неделя Татарии

Спустя пару месяцев в Татарии снова вспыхнул скандал. 92-летняя труженица тыла Бибинур Лутфуллина, в годы войны в 15-летнем возрасте валившая лес «для фронта», совместно с 62-летней дочерью-инвалидом живёт в аварийном доме без воды и канализации. Жительница Казани рассказала о своей беде журналистам.

Читайте также: Награда за исламскую экономику, льготы «только фронтовикам»: обзор Татарии

В феврале 2019 года федеральные СМИ рассказали историю 92-летней труженицы тыла Марфуги Гадиевой, которую власти Зеленодольска, инициировавшие соответствующий иск, выселяют из дома, признанного аварийным, без предоставления другого равноценного жилья, а выделяемой выкупной цены достаточно лишь на покупку «клетушки». В этом деле после громкого скандала также появились позитивные новости — благотворитель высказал желание приобрести для пожилой женщины квартиру.

Читайте также: 92-летняя труженица тыла выселена «в никуда»: скандал в Татарии