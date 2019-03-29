Москва, 29 марта, 2019, 07:38 — ИА Регнум. Шестой модернизированный самолет-локатор А-50У передали производители Воздушно-космическим силам России, сообщила пресс-служба госкорпорации Ростех.

Mil.ru Cамолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У

Модернизация воздушного судна выполнена специалистами концерна «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника») и Таганрогского авиационного научно-технического комплекс им. Г. М. Бериева (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).

Отмечается, что самолёт получил новую бортовую вычислительную систему. Современная электроника позволила нарастить возможности функционального программного обеспечения. Модернизацию прошли система отображения обстановки на рабочих местах операторов, аппаратура спутниковой связи, пилотажно-навигационный комплекс. Также увеличились дальность полета воздушного судна, время выполнения боевой задачи на заданном рубеже, улучшены бытовые условия экипажа.

«В настоящее время нашими предприятиями ведутся работы по модернизации седьмого самолета А-50 до уровня А-50У. Он будет передан заказчику в 2021 году», — сообщил генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев.

А-50У — новая модификация самолёта А-50. Возможности воздушного судна позволяют ему сопровождать большее количество целей и одновременно наводимых истребителей. Также обладает повышенной дальностью обнаружения различных типов летательных аппаратов, в том числе и принципиально новых.