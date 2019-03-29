Москва, 29 марта, 2019, 07:33 — ИА Регнум. Фильм «Зеленая книга» режиссёра Питера Фарелли собрал в России уже больше 550 млн рублей. Эта сумма является рекордной среди картин, получивших «Оскара». Об этом 28 марта сообщили «Ведомости».

Цитата и к/ф «Человек с бульвара Капуцинов» реж Алла Ильинична Сурикова. 1987. СССР Касса в кино

Таким образом, биографическая драма подвинула с первого места рейтинга фильм «Властелин колец: Возвращение короля», который в 2004 году смог собрать в российском кинопрокате около 362 млн рублей. Издание отмечает, что подобный результат стал приятным сюрпризом для всех участников кинорынка.

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Напомним, «Зеленой книге» удалось собрать в США около $83,8 млн, общемировые сборы картины составили около $294 млн при бюджете $23 млн. Главные роли в фильме исполнили актеры Вигго Мортенсен («Властелин колец») и Махершала Али («Настоящий детектив», «Лунный свет»).