Москва, 29 марта, 2019, 07:32 — ИА Регнум. США намерены смести всю элиту Венесуэлы посредством войны, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

U.S. National Guard Американские военные

«Венесуэла — это страна, в которой очень существенную власть имеет сильно левая военно-спецслужбистская элита. Без нее вы ничего не решите. Вопрос заключается в том, что, если пройдут выборы и эта элита выдвинет своего человека, этот человек выиграет. Значит, моя гипотеза заключается в том, что вы хотите снести элиту. А это нельзя сделать без войны», — заявил Кургинян, обращаясь к экспертам в зале с американской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, венесуэльская оппозиция во главе с самозванцем Хуаном Гуайдо призналась в подготовке широкомасштабной операции по свержению действующей власти «Свобода». Несмотря на заявления Гуайдо, что интервенция США «вряд ли возможна», госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России и Кубы «убраться» из Венесуэлы.