Киев, 29 марта, 2019, 07:31 — ИА Регнум. В случае поражения на президентских выборах Юлия Тимошенко не намерена устраивать переворот. Об этом кандидат в президенты заявила 28 марта в эфире телеканала «1+1».

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

"Я хочу сейчас просто успокоить тех, кто меня слышит. Я знаю, просто сейчас как-то так агрессивно нагнетается ситуация в стране. Про какие-то новые «майданы», восстания, силовые противостояния. Я могу вам сказать — ничего подобного не будет. Будет абсолютно спокойно», — рассказала она.

Политик также призвала не верить результатам социологических опросов. Тимошенко уверена, что после начала избирательной кампании социология на Украине умерла:

«Лучше погадайте на кофейной гуще или выбросьте на картах — это будет более точно, чем социология, которую объявляют сегодня», — заявила она.

Тимошенко уверена в своей победе, поэтому считает, что какие-либо насильственные действия с её стороны будут просто не нужны.

Напомним, ранее президент Украины Пётр Порошенко уклонился от ответа на вопрос, что он будет делать в случае поражения на выборах президента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологи опубликовали результаты опросов, последние перед украинскими выборами. Рейтинг кандидатов в президенты возглавляет актёр Владимир Зеленский с 26,6% поддержки. Второе место делят Юлия Тимошенко и Пётр Порошенко с 17% голосов. В выход всех трёх кандидатов во второй тур выборов верит примерно одинаковое количество избирателей — от 37% до 41%. Выборы пройдут 31 марта.

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