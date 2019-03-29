Москва, 29 марта, 2019, 07:21 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не способны на обеспечение нового мирового порядка, поэтому они по всему миру и в Венесуэле в частности осуществляют хаос, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

U.S. Marine Corps Флаг США

"Что стало известно после краха Советского Союза? Что Америка не готова на мировую империю. Она не может ее держать, она не готова платить эту цену. Тогда возник вопрос, что не новый мировой порядок, а новый мировой беспорядок, потому что можно вмешаться, создать бардак и уйти. А на то, чтобы ставить гарнизоны и наводить порядок, кишка тонка», — заявил политолог, добавив, что современные США — это наглость при неготовности к жертвам со стороны раскормленного обществом потребления народа.

По его словам, США в Венесуэле сознательно наводили хаос, который спровоцировал нынешний политический кризис, именно для того, чтобы этот самый кризис спровоцировать. При этом президент Венесуэлы Николас Мадуро намного слабее Фиделя Кастро, который навел на Кубе такой порядок, что американцы не смеют туда сунуться.