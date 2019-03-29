Пермь, 29 марта, 2019, 07:20 — ИА Регнум. В Пермском крае городское поселение Александровского муниципального района Пермского края может лишиться своей собственности — котельной. Имущество опечатано из-за долга ресурсоснабжающей компании в сумме более 7 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону.

Monoklon Котельная

По данным судебных приставов, администрация Всеволодо-Вильвенского городского поселения является субсидиарным должником задолженности за газ, тепло и электроэнергию. В добровольном порядке должник не шёл на исправление ситуации, пришлось прибегнуть к принудительному порядку.

Под арест попала котельная и находящееся в ней оборудование. Предварительная стоимость арестованного имущества составила более 2 млн рублей. В настоящее время готовится пакет документов для передачи имущества на реализацию.