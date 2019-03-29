Чита, 29 марта, 2019, 07:21 — ИА Регнум. Откровенные фотографии руководителя забайкальского отделения «Молодой гвардии» Ульяны Путинцевой в нижнем белье и купальнике стали поводом для проведения партийной проверки в Забайкальском отделении «Единой России». Об этом сообщает ИА «Чита.Ру» со ссылкой на врио руководителя регионального исполкома «Единой России» Екатерину Фисун.

Цитата газеты «Вечорка» со страницы Ульяны Путинцевой в соцсетях Фрагмент фотографии забайкальской молодогвардейки Ульяны Путинцевой с конкурса «Посланец красоты»

«Фотографии сделаны профессионалом в рамках 14 Международного российско-китайско-монгольского конкурса «Посланец красоты». В соцсети члены партии такого не выкладывают», — объяснила «Политике сегодня» представитель «ЕР». По словам Фисун, теперь единороссам предстоит разобраться, действительно ли девушка сама опубликовала откровенные снимки в соцсетях.

Цитата газеты «Вечорка» со страницы Ульяны Путинцевой в соцсетях Забайкальская молодогвардейка Ульяна Путинцева

Известно, что Ульяна Путинцева не только возглавляет местную «Молодую гвардию Единой России», но и учится, а также занимается профсоюзной деятельностью в Забайкальском госуниверситете. Пикантные фотографии, спровоцировавшие широкий общественный резонанс и даже требования об «увольнении», обнаружили корреспонденты газеты «Вечорка» и опубликовали их на страницах своей газеты и на сайте.

«Во-первых, она у нас вне штата. Она возглавляет некоммерческую организацию «Молодая гвардия». Её уволить не могут. Она никакой заработной платы не получает», — пояснила Фисун.

Цитата газеты «Вечорка» со страницы Ульяны Путинцевой с сайта ЗРОПП «Единая Россия» Так выглядит фото молодогвардейки Ульяны Путинцевой на сайте ЗРОПП «Единая Россия»

По её словам, сейчас основной вопрос — откуда взялись данные снимки. Между тем, для «Вечорки» данный вопрос очевиден — раз снимки опубликованы на странице Путинцевой, значит именно она их и опубликовала.

«Интерес СМИ к персоне Путинцевой, начавшийся после публикации «Вечорки», вызвал также довольно бредовые требования. Поборники ложной морали требуют отстранить девушку от работы в «Молодой Гвардии» и партии. Эти вопли «Вечорка» считает совершенно напрасными и просит «Единую Россию» избавить Ульяну от всяческого преследования. Теряющей избирателей партии нужны молодые, красивые и смелые девушки», — отметили в редакции газеты «Вечорка».

Забайкальские коллеги также отметили, что «молодогвардейка» Путинцева «должна стать символом обновления партии на федеральном уровне и занять место медведя на флаге партии».

Напомним, в Барнауле учительница одной из школ, увлекающаяся зимним плаванием Татьяна Кувшинникова, была вынуждена уволиться, опубликовав в интернете гораздо менее откровенные фотографии.