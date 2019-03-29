Берлин, 29 марта, 2019, 07:21 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас поприветствовал продление мандата Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Его слова приводит официальная страница ведомства в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Я рад, что Йенс Столтенберг и в будущих годах будет генеральным секретарем НАТО. В эти турбулентные времена нам нужен такой посредник, как он — с холодной головой и спокойной рукой», — написал Маас.

Как сообщало, 28 марта члены НАТО договорились о продлении работы Столтенберга на посту до 30 сентября 2022 года. Напомним, бывший премьер-министр Норвегии Столтенберг занимает пост генерального секретаря НАТО с октября 2014 года.