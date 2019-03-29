Москва, 29 марта, 2019, 07:11 — ИА Регнум. Фьючерсы на Brent 28 марта закрылись ростом на 0,24%. На европейской сессии цена снижалась до 66,52. Её снижению способствовал призыв президента США Трампа к ОПЕК повысить объём добычи, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Трамп сказал, что цена на нефть «стала слишком высокой». На американской сессии покупатели отыграли все потери и вышли в плюс.

Сегодня, 29 марта, на торгах в Азии цена с достигнутого максимума $67,97 скатилась к $67,23. Поскольку цена торгуется в середине бокового тренда, который длится с 14 марта, крупные игроки вряд ли будут проявлять активность на текущем уровне 67,45.

Ценовой диапазон сузился с 66,67—68,67 до 66,35—68,26. Выход цены из него определит направление движения на следующие 3−5 дней.

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