Омск, 29 марта, 2019, 06:44 — ИА Регнум. Бюджет Омска на 2019 год увеличится почти на 374 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в Омском горсовете. Планируется, что объём доходов вырастет на 373,8 млн рублей, расходов — почти на 381 млн. Однако, как выяснили омские массмедиа, одна из статей расходов предусматривает серьёзное увеличение оплаты труда председателю Омского горсовета Владимиру Корбуту — на 2 млн 375,8 тыс. рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

О новых поправках на финансово-бюджетном комитете горсовета 27 марта рассказал вице-мэр, директор департамента финансов Богдан Масан. Отвечая на вопрос о прибавке к зарплате Корбута, он пояснил, что осенью 2018 года горсовет принял изменения о денежном содержании руководителя представительного органа. Но тогда бюджет находился на рассмотрении, и поправки не сформировались.

Не стал скрывать своих эмоций депутат Дмитрий Петренко.

«На самом деле, это очень интересно, насколько я помню, мы увеличили зарплату на 50%, соответственно, у него было уже порядка 3 млн рублей. Из этих цифр вижу, что у него зарплата более 400 тыс. рублей. Считаю, что это перебор, потому что, извините, у нас в горсовете даже бумагу экономят, и нам иногда распечатывать не хотят», — цитируют Петренко «Коммерческие вести».

Масан же заявил, что средства на увеличение зарплаты спикера будут выделены из сложившейся экономии по торгам.

В пресс-службе горсовета эту информацию ИА REGNUM не прокомментировали.

Как уже сообщало ИА REGNUM, спикер горсовета Омска Владимир Корбут за 2017 год заработал 3,2 млн рублей, его супруга — 508,4 тыс. рублей.

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Однако спикером ГС Корбут стал в сентябре 2017 года. До этого он возглавлял Главное управление МЧС России по региону.

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По данным Омскстата, средняя заработная плата в регионе в январе — декабре 2018 года составила 33 043,5 рубля.