Челябинская область, 29 марта, 2019, 06:28 — ИА Регнум. В Челябинской области 25-летний гражданин из-за ребёнка убил двух женщин. Преступление было совершено днём 24 марта в посёлке Урожайном Агаповского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

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Погибли мать бывшей супруги гражданина и её знакомая. Он убил их выстрелами из пистолета. Этому предшествовала ссора — женщина отказалась дать ему возможность общаться с четырёхлетним сыном.

После преступления он забрал мальчика и отвёз своей сестре. Та передала ребёнка матери.

Убийца уже признал свою вину. Сейчас он арестован, ему предъявлено обвинение. По данным следствия, пистолет он взял в охранной организации, в которой работал. Сейчас должностных лиц этой организации ожидают проверки.