Уссурийск, Приморский край, 29 марта, 2019, 06:07 — ИА Регнум. Продолжается грандиозная военно-патриотическая акция «Сирийский перелом», в ходе которой поезд с трофейными образцами вооружения, изъятыми у сирийских боевиков, движется по всей стране. Всего ему предстоит пройти порядка 29 тыс. километров, от Москвы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока, от Владивостока до Мурманска и обратно до Москвы. В поезде двадцать вагонов, на девяти открытых платформах размещена техника, в четырёх вагонах организованы музейные экспозиции. Тысячи жителей Уссурийска в Приморском крае встретили «Сирийский перелом», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Прибытие поезда «Сирийский перелом» в Уссурийск

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Алексей Суконкин ИА REGNUM Танк Т-55МВ отбитый в Алеппо

«Танк Т-55МВ был отбит у боевиков в Алеппо. Как видно, он оборудован самодельными элементами дополнительной защиты от противотанкового вооружения. Позже было установлено, что этот танк был доставлен в Сирию из Грузии», — рассказал экскурсовод.

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Алексей Суконкин ИА REGNUM Шихад-мобиль

«Этот «шахид-мобиль» был применен против поста сирийских войск, он смог доехать до места предполагаемого подрыва, но по причине отказа инициирующего устройства взрыва не произошло. Внутри машины находилось триста килограмм взрывчатки, а сам водитель сидел в бронированной капсуле, устроенной внутри кабины. Кроме того, машина, как видно, оснащена локальным бронированием, защищающим двигатель», — сообщил экскурсовод у «шахид-мобиля».

Алексей Суконкин ИА REGNUM Китайская реактивная система залпового огня на шасси от советской полевой кухни

"Многоствольный миномет является результатом творческого конструирования боевиков. Ствольная система принадлежит китайской легкой системе залпового огня, а вот лафет — это не что иное, как рама от советской полевой кухни», — рассказал военный экскурсовод у платформы с минометом.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Выступает генерал-майор Сергей Дегтярев

«Подобные патриотические акции устраивать можно и нужно, они показывают, с каким злом приходится воевать нашим военнослужащим «на дальних подступах», чтобы это зло никогда не пришло в наш дом», — считает бывший командир бригады специального назначения, генерал-майор Сергей Дегтярёв.

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Алексей Суконкин ИА REGNUM Турецкий бронетранспортер Panthera F9

Как сообщало ИА REGNUM, трофеи российских военных, захваченные в ходе военной операции в Сирии, будут показаны в разных регионах России. Оружие, технику, боеприпасы погрузили на специальный поезд, который отправился в путь по российским городам. Планируется, что специальный поезд преодолеет маршрут за 75 дней и вернётся в Москву накануне главного праздника нашей страны — Дня Победы в Великой Отечественной войне.

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