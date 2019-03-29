Лондон, 29 марта, 2019, 05:52 — ИА Регнум. Центральную мечеть Лондона (Риджентс-парк) оцепили после нападения неизвестного с ножом, пишет The Sun.

Christine Matthews Центральная мечеть Лондона

Полиция выставила оцепление после сообщения о ножевом ранении мужчины, которое произошло рядом со зданием храма. По словам очевидцев, на мужчину напал неизвестный, спрятавшийся в мечети.

Раненый в больнице умер. Полиция не рассматривает версию теракта как основную.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта вооруженный мужчина забаррикадировался в здании в центре британской столицы. В рамках спецоперации по его задержанию были оцеплены Кенсингтон-Хай-стрит и Кенсингтон-Черч-стрит.