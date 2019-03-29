Москва, 29 марта, 2019, 05:50 — ИА Регнум. Весь советский народ встал на защиту Родины от нацизма, и только лишь малая часть подонков предала, хотя враг ожидал, что предателей будет намного больше, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский нацист

"Но вопрос в том, что советская армия сломила это все в условиях, когда никто в мире не мог сделать. Это была сила русского народа и других народов страны, которая встала на защиту своего Отечества. Какие подонки отказались вставать на защиту, сколько там было уязвленных людей, подавляющее большинство встало на защиту своего Отечества и сломало хребет силе, которой мир не знал со времен Древнего Рима и Александра Македонского, сломало хребет. Так значит каков же был героизм и консолидация русского народа и других народов вокруг этого», — заявил эксперт.

По его словам, конечно же, были и подонки с предателями, но их было несоизмеримо меньше, чем ожидал от СССР противник. При этом весь советский народ встал на защиту Родины и Отечества, забыв все распри и противоречия, все идеологические конфликты и обиды, лишь бы раздавить агрессора. При этом подонков, которые считают предателя Власова своим героем, не более 5% населения, в отличие от той же современной Украины, где предатели и изменники Родины встали у власти.