Гавана, 29 марта, 2019, 05:54 — ИА Регнум. Стремление Соединенных Штатов вмешиваться во внутренние дела государств Латинской Америки являются циничными, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес на своей странице в Twitter.

Флаг США

«Теперь США пытаются вмешиваться в законные отношения независимых стран. Их претензии отдают цинизмом в духе доктрины Монро», — заявил он.

Глава кубинского внешнеполитического ведомства отметил, что США являются ведущим производителем и экспортером вооружений, а также имеют 80 военных баз в странах Латинской Америки.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта госсекретарь США Майк Помпео потребовал от Кубы и России «убраться» из Венесуэлы. По его мнению, в Венесуэле находятся российские и кубинские спецслужбисты, что говорит о вмешательстве этих стран во внутренние дела Боливарианской Республики.