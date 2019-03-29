Бишкек, 29 марта, 2019, 05:37 — ИА Регнум. Дорожную карту о покупке части активов ОАО «Кыргызнефтегаз» подписали глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер и первый вице-премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов, сообщили в пресс-службе российской компании.

Kremlin.ru Алексей Миллер

При этом присутствовали главы государств — Владимир Путин, президент России, и Сооронбай Жээнбеков, президент Киргизии. В дальнейшем сделку официально оформят, когда будет просчитана финансовая сторона вопроса.

На отдельной встрече с Миллером Жээнбеков высоко оценил работу «Газпрома» по развитию газотранспортной системы Киргизии и повышению уровня ее газификации. Отмечалось, что в Киргизии сейчас продолжается строительство новых газопроводов.

Напомним, «Кыргызнефтегаз» осуществляет в Киргизии эксплуатацию газовых и нефтяных месторождений, ведет геологоразведку, бурение эксплуатационных и разведочных скважин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 марта Жээнбеков заявил, что в ходе визита российской делегации в Киргизию между Бишкеком и Москвой подписаны двухсторонние документы на общую сумму более шести миллиардов долларов.