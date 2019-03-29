Москва, 29 марта, 2019, 05:35 — ИА Регнум. Чтобы познать всю значимость победы СССР над нацистской Германией, давно необходимо признать, что советская армия и советский народ победили омерзительную, но гениальную и невиданную со времен Александра Македонского армию, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

«Мы из Берлина!». 1945

По словам политолога, уже давно необходимо признать, что Советский Союз в годы Великой Отечественной войны имел дело не с какой-то там, пусть и очень сильной, немецкой армией, но дело обстояло намного серьезней.

«Гитлер создал омерзительную, но гениальную армию, блестящую. На новых совершенно основаниях, с большим размахом и талантом. Это был адский черный талант, но талант. Дух же бывает чёрным… Этот дух смёл французскую гениальную армию с ее гениальным штабом, как будто ее и не было. Поляков порвали так, что они не успели сказать «а», и их уже не было», — заявил политолог.

При этом единственной страной, где Гитлер ощути хоть какое-то сопротивление, был Советский Союз. Причем это сопротивление было такой силы, что не самые худшие гитлеровские эксперты, которые считали, что с Россией удастся расправиться за полгода, расписались в своем поражении.

«Ни разу за все время войны французская армия не перешла в контратаку. Советская армия перешла в первый день и переходила каждый день. И к концу июля — началу августа 1941 года немецкий генеральный штаб сказал: «Война проиграна, мы не можем с ними воевать. Мы не ждали этого, у нас не заготовлено никакого плана». И, конечно, это сила немецкого черного духа, что они сражались после этого столько лет и сражались в Берлине», — продолжил эксперт.

Отметим, что разного рода тенденциозные эксперты зачастую пытаются либо заретушировать роль русского народа в победе над нацизмом, перекидывая все заслуги исключительно на советское командование и руководство, либо свести на нет заслуги руководства страны, утверждая, что победил исключительно народ не благодаря, а вопреки своему руководству.

Сергей Кургинян неоднократно отмечал, что победа в войне была невозможна без мобилизации русского духа. В то же время и сама мобилизация была бы невозможна, если бы ее не организовало тогдашнее руководство страны. Мобилизационный потенциал народа и мобилизующие усилия советской власти и коммунистической идеологии, близкой русскому духу, стали ключевыми факторами победы.