Якутск, 29 марта, 2019, 05:32 — ИА Регнум. Указ главы Якутии Айсена Николаева о запрете трудоустройства в 2019 году иностранцев не касается мигрантов из стран, входящих в Таможенный союз, а потому не распространяется на уроженцев Киргизии. На этом акцентировал внимание политолог и журналист республики Виталий Обедин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Этот революционный указ, про который сегодня написали все СМИ — как минимум третий по счёту. Первые два подписывал экс-глава республики Егор Борисов, и их никто толком не заметил. Ни СМИ, ни жители Якутии», — констатировал эксперт.

По словам Виталия Обедина, Айсен Николаев фактически продлил уже фактически существующие ограничения на 2019 год и добавил в указ виды деятельности, на которые распространяется запрет.

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«Ах, да! При этом указ не работает в части граждан стран, входящих в Таможенный союз. А это, например, та же Киргизия, из-за которой Якутия на прошлой неделе на ушах ходила», — также отметил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет противоречит договору в рамках Евразийского экономического союза и российскому законодательству, заявил ранее председатель межрегиональной общественной организации «Киргизское единение» Абдыганы Шакиров, комментируя запрет главы республики принимать на работу в 2019 году иностранных граждан.

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