Вашингтон, 29 марта, 2019, 05:42 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп примет в Вашингтоне южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

White House Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин

Сообщается, что на встрече стороны обсудят прогресс, достигнутый в результате переговоров Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Также главы США и Южной Кореи намерены обсудить дальнейшее сотрудничество между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта южнокорейское информагентство Yonhap заявило о намерениях представителей Южной Кореи и США обсудить вопрос санкций против Ирана. В частности, Сеул собирается получить от Вашингтона возможность закупать иранскую нефть, не попадая под санкционный режим.