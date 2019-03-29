Пекин, 29 марта, 2019, 05:19 — ИА Регнум. Глава американского минфина Стивен Мнучин заявил о прошедшем в китайском Пекине «продуктивном деловом ужине», сообщает агентство Reuters.

U.S. Department of the Treasury Стивен Мнучин

«Вчера вечером у нас был продуктивный деловой ужин. Мы с нетерпением ждем встречи сегодня», — заявил Мнучин журналистам.

Отмечается, что глава минфина США прибыл в Пекин вместе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером для очередного раунда торговых переговоров с Китаем. С кем же Мнучин «продуктивно» отужинал, осталось загадкой.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил о достигнутом прогрессе в переговорах с США по торговым вопросам. Он подчеркнул, что, несмотря на прогресс, еще предстоит большой объем работы для достижения торгового соглашения.