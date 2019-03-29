Якутск, 29 марта, 2019, 05:01 — ИА Регнум. Запрет трудоустройства мигрантов в Якутии должен решаться на межгосударственном уровне, так как он противоречит договору в рамках Евразийского экономического союза и российскому законодательству. Об этом заявил председатель межрегиональной общественной организации «Киргизское единение» Абдыганы Шакиров, комментируя запрет главы республики принимать на работу в 2019 году иностранных граждан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Киргизии

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«Это очень жёсткая мера. В первую очередь, это работа наших государственных руководителей. Мы, конечно, будем обращаться, в первую очередь, к президенту. А потом всё это должно решаться на межгосударственном уровне. Это очень щепетильный вопрос», — цитирует Абдыганы Шакирова радиостанция «Говорит Москва».

Глава межрегиональной общественной организации «Киргизское единение» также подчеркнул, что, «как говорят, у преступников нет национальности», и заявил, что киргизская диаспора готовит обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации.

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«Люди, которые там работают, в каком-то смысле уже обосновались, адаптировались. Менять работу и место жительства сложно. Тем более таким семьям, которые из-за нехватки материальных средств, в кавычках, бродят по республике», — сказал также Абдыганы Шакиров.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, в соответствии с которым до конца 2019 года запрещено нанимать иностранных работников организациям республики, работающим в следующих отраслях: рыболовство, сельское и лесное хозяйство, охота, строительство, торговля и оказание транспортных и социальных услуг.

Напомним, 17−18 марта в Якутии прошли две массовых акции протеста против реализующейся в регионе миграционной политики, катализатором для выплеска возмущения якутян стал инцидент с изнасилованием жительницы региона уроженцем Киргизии.

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