Москва, 29 марта, 2019, 04:47 — ИА Регнум. Злодеяния новой украинской власти — это не цепочка неких отдельных событий, пусть и нехороших, это целенаправленные действия, связанные между собой единой логикой неонацистского геноцида, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Новые герои современной Украины

"С самого начала вся эта «революция незалежности» шла на языке геноцида равно языке Бандеры. Уберите Бандеру — геноцидная цепочка распадется. Но мы видим, что с каждой неделей Бандеры становится все больше. Эскалация бандеризации Украины нарастает на государственном уровне. И это позволяет нам говорить, что сегодняшняя элита Украины, правящая, взяла на вооружение героев геноцида, логику геноцида, геноцидных героев, геноцидное поведение и геноцидный алгоритм», — заявил политолог.

По его словам, совокупность всего вышесказанного с точки зрения ООН означает, что как только государство становится на путь геноцида, оно тут же становится незаконным. И невозможно здесь опровергнуть ничего из сказанного ранее, отмечает политолог.

Он также добавил, что рано или поздно каждое преступление необандеровской украинской власти и элиты будет разобрано и осуждено международным трибуналом. При том при всем каждое отдельное злодеяние существует в русле и в духе принятой на вооружение преступной неонацистской бандеровской идеологии.

Отметим, что, по словам телеведущего Владимира Соловьёва, недавнее высказывание Кургиняна о том, что Украина — это геноцидное государство без права на государственность, вызвало очень серьезных резонанс и страх на Украине

Кургинян: Украина — геноцидное государство без права на государственность