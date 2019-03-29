Каракас, 29 марта, 2019, 04:46 — ИА Регнум. Крупный пожар разгорелся возле здания штаб-квартиры Боливанской службы национальной разведки в венесуэльском Каракасе, сообщает газета El Nacional.

Пожар

Отмечается, что здание нацразведки использовалось также как место содержания заключенных. Очевидцы с места событий сообщают, что в районе здания видны огромные клубы дыма. Пока официальной информации о причинах пожара, а также о числе пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта законно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал причину аварии на ГЭС имени Симона Боливара, которая привела к масштабным отключениям электроэнергии по всей стране. По словам Мадуро, неизвестные обстреляли один из узлов ГЭС из винтовки, в результате чего был выведен из строя узел, «жизненного необходимый для подачи электричества в стране».