Вашингтон, 29 марта, 2019, 04:42 — ИА Регнум. Инициаторы расследования по делу о так называемом «российском вмешательстве» хотели взять реванш за проигранные выборы в 2016 году и захватить власть, заявил президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в штате Мичиган перед сторонниками.

U.S. Department of Defense Дональд Трамп

«Охота на ведьм по поводу России была планом тех, кто проиграл выборы и пытался незаконно получить власть, подставив невиновных американцев. Много таких пострадало от неподтвержденной чепухи», — заявил он.

Он добавил, что спустя три года расследование «наконец-то завершилось» и обвинения в связях с Россией оказались беспочвенными.

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Как сообщало ИА REGNUM, спецпрокурор США Роберт Мюллер закончил расследование по делу о так называемом «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 года. По словам главы минюста Соединенных Штатов Уильяма Барра, никаких доказательств связей Трампа с Россией обнаружено не было. Демократы в Конгрессе США требуют обнародовать итоговый доклад Мюллера, однако встречают на своем пути сопротивление членов Республиканской партии.