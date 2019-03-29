Богданович, Свердловская область, 29 марта, 2019, 04:24 — ИА Регнум. Всероссийский чемпионат по рубке шашкой пройдет 10−11 августа в города Богдановиче Свердловской области, сообщают «Вечерние ведомости».

Василий Бутенко С шашкой

Сообщается, что в конкурсе примут участие более 300 казаков со всей России. Посетители мероприятия смогут посмотреть восемь турниров по рубке шашкой в различных категориях, а также командное спортивное сражение различных сборных.

Отмечается, что организаторами чемпионата выступила общественная организация «Федерация рубки шашкой «Казарла», а также городская администрация и оренбургское войсковое казачье обществ.