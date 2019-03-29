Хабаровск, 29 марта, 2019, 04:17 — ИА Регнум. Уголовное дело, возбужденное в отношении экс-полпреда президента в ДФО Виктора Ишаева, не связано с делом о махинациях в лесной отрасли Хабаровского края. СК РФ официально озвучил причины: хищение мошенническим путём денежных средств ПАО «НК «Роснефть», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наручники

Читайте также: Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве

«В 2013—2018 годах Виктор Ишаев занимал должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть». В период с 2014 по 2017 год, в результате обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства нефтяной компании, Ишаев обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. метров для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией», — сообщили в СК РФ.

Виктор Ишаев был задержан в Москве. Басманный суд столицы определил ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 мая 2019 года. Находиться под домашним арестом Виктор Ишаев будет в своей московской квартире. Суд запретил арестованному трехчасовые прогулки во время пребывания под домашним арестом, о которых просил адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта был задержан экс-губернатор Хабаровского края, экс-полпред президента в ДФО Виктор Иванович Ишаев. Его задержание поначалу связывали с громким уголовным делом о махинациях в лесной отрасли Хабаровского края, в рамках которого в СИЗО отправлены экс-министр природных ресурсов региона Василий Шихалев и крупный хабаровский лесопромышленник Александр Пудовкин.