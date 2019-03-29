Афины , 29 марта, 2019, 03:46 — ИА Регнум. Антитеррористическая служба Греции задержала двух граждан страны — мужчину и женщину, сообщает пресс-служба греческой полиции.

Oregon Department of Transportation Под арестом

Сообщается, что аресты производились на основании ордера специального следователя греческой столицы Афин. Задержанных подозревают в участии в преступной организации.

По данным газеты «Прото тема», арестованные являются адвокатами, их подозревают в участии в так называемой «тюремной мафии». Организация подозревается в причастности к вымогательству, финансовым преступлениям и заказным убийствам. По данным следствия, в состав организации входят не менее 13 человек.