Якутск, 29 марта, 2019, 04:14 — ИА Регнум. Демографическую ситуацию на Дальнем Востоке запустили, и теперь нужно будет приложить много усилий, чтобы люди не просто перестали уезжать из ДФО, но и приезжали. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Госсобрания Якутии Гаврил Парахин, комментируя обсуждение предложения прописать в национальной программе развития ДФО статус дальневосточника.

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«Тут же всё просто, и мы говорили об этом уже неоднократно. Нужно то, что привело наших родителей на Дальний Восток, и то, что заставило их остаться здесь после того, как истекли три года. Это уже было проверено не раз. Конечно, сейчас запустили ситуацию, все уехали, и теперь вспомнили о программах «земский врач» и «земский учитель», в этот статус должны входить в любом случае перелёты в отпуска, квартиры, высокая зарплата. Опять же надо не забывать про те профессии, которые востребованы в нашем регионе, и дальневосточникам добавлять какие-то определённый стимулы. А пока врачи в ДФО получают 70−80 тыс. рублей, и эту зарплату я не считаю достойной для нашего региона, потому что она аналогичная зарплатам во многих других регионах страны», — отметил депутат.

Основными инструментами привлечения людей в ДФО он назвал подъёмные выплаты, и главное — это жильё. По мнению Гаврила Парахина, нужно давать, например, миллион на первоначальный взнос на квартиру. Он также подчеркнул, что нужны дополнительные льготы многодетным семьям, которых нет в центральной части России, в том числе должен быть больше материнский капитал. Депутат также акцентировал внимание на длительности отпусков и оплате перелёта до мест отдыха.

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«Отпуска у людей должны быть полноценные, так как тем, кто приезжает отдыхать на юг России из ДФО, из-за разницы во времени необходимо долго адаптироваться. У предприятий, добывающих полезные ископаемые на Дальнем Востоке, должны быть свои санатории, где люди, помимо отдыха, будут получать сбалансированное питание и профилактическое лечение. Тут надо расширенно мыслить, продумать тщательно привилегии для статуса дальневосточника. Если начать думать на эту тему, можно много всего придумать, но для начала нужно вспомнить опыт привлечения граждан на Дальний Восток и дополнить его новыми привилегиями, потому что уже всё запущено. Нужны выплаты на рождение каждого ребёнка, увеличенный материнский капитал, земельные участки с инфраструктурой», — также отметил Гаврил Парахин.

Как сообщало ИА REGNUM, на совете глав дальневосточных регионов было уделено много внимания предложению о наделении дальневосточников особым статусом, поступившее во время формирования национальной программы развития Дальнего Востока.

«Проработка этого вопроса будет продолжена. Необходимо определить, из каких компонентов будет состоять этот статус. Мы рассчитываем, что на ВЭФ, осенью этого года у нас появится единая позиция по этому вопросу», — написал на своей странице в Инстаграм губернатор Приамурья Василий Орлов.

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