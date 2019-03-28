Москва, 29 марта, 2019, 02:29 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства РФ планирует увеличить квоту до 150 тысяч тонн в год на импорт помидоров из Турции, говорится в проекте приказа ведомства.

Помидоры

Сообщается, что с 2017 года квота на импорт томатов из Турции была 50 тысяч тонн в год, в начале 2019 года ее увеличили до 100 тысяч. Отмечается, что в настоящее время квота на поставки помидоров не выбрана полностью, выбран лишь объем в 76,8 тыс. тонн.

По мнению ведомства, увеличение поставок помидоров из Турции не окажет значительного влияния на внутренний рынок. Отмечается, что даже при поставках 150 тысяч тонн в год доля турецких помидоров на внутреннем рынке России составит не более 1,5%.