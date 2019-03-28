Вашингтон, 29 марта, 2019, 02:02 — ИА Регнум. Белый дом намерен через неправительственные организации помогать христианским организациям в странах Ближнего Востока, заявил вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс в ходе выступления в католическом университете Ave Maria в американском штате Флорида.

Bertramz Христанская церковь в Сирии

По его словам, США будут впервые напрямую оказывать поддержку христианам и религиозным меньшинствам на Ближнем Востоке с целью возрождения религиозных общин.

«Мы уже намерены предоставить $340 млн в виде помощи», — отметил Пенс.

Он добавил, что администрация президента США Дональда Трампа активно взаимодействует с неправительственными христианскими организациями, в том числе и с «Рыцарями Колумба», продвигающей католицизм в различных странах мира.

Пенс не смог удержаться от критики в адрес Китая, где якобы усилилось преследование уйгуров исключительно по религиозному признаку и ведется преследование христианских священнослужителей. Он подчеркнул, что по этому вопросу Белый дом продолжит оказывать на Китай давление.