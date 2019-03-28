Оттава, 29 марта, 2019, 01:37 — ИА Регнум. Пассажирский авиалайнер Air Canada столкнулся со стаей птиц при посадке в аэропорту столицы Канады Оттавы, передает телеканал CNBC.

NMOS332 Птицы и самолёт

Сообщается, что на борту самолета находились 170 пассажиров и восемь членов экипажа. В результате столкновения с птицами у авиалайнера был поврежден один из двигателей, однако экипажу удалось совершить посадку. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время ремонтные службы устраняют неисправность в двигателе.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года самолет авиакомпании «Ямал» при полете в Екатеринбург столкнулся со стаей птиц. После трех заходов на посадку самолету удалось приземлиться в аэропорту «Кольцово». В результате произошедшего пострадавших не было.