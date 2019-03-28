Торонто, Канада, 29 марта, 2019, 01:19 — ИА Регнум. НХЛ объявила три главные звёзды игрового дня регулярного чемпионата лиги от 28 марта, поставив на ведущую роль хорошо знакомого русским болельщикам чеха Давида Пастрняка.

Santeri Viinamäki Хоккей

Чешский форвард «Брюинз» Давид Пастрняк, набрав 5 результативных баллов в игре против «Рейнджерс», заслуженно заполучил звание первой звезды. «Бостон» одержал уверенную победу в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 6:3 на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. Чех забил три шайбы и отдал две голевые передачи, соответственно, организовав пять из шести голов «Брюинз» в матче. Отличительной особенностью его сегодняшнего достижения является то, что хоккеист в третий раз оформил «хет-трик» в игре с командой из «оригинальной шестерки». Ранее тремя шайбами он отличался в матчах против «Торонто» и «Детройта».

Второй звездой дня был объявлен защитник «Колорадо Эвеланш» Тайсон Бэрри, который набрал 3 (1+2) в противостоянии с «Вегас Голден Найти», завершившиеся победой «лавин» со счетом 4:3.

Список главных игроков игрового дня замкнул форвард «Флайерз» Шон Кутюрье, отметившийся голом и победным буллит в напряженной схватке с «Мейпл Лифс». 5:4 — с таким счетом «Филадельфии» удалось урвать два победных очка в серии послематчевых буллитов.