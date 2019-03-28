НХЛ объявила три звезды игрового дня
Торонто, Канада, 29 марта, 2019, 01:19 — ИА Регнум. НХЛ объявила три главные звёзды игрового дня регулярного чемпионата лиги от 28 марта, поставив на ведущую роль хорошо знакомого русским болельщикам чеха Давида Пастрняка.
Чешский форвард «Брюинз» Давид Пастрняк, набрав 5 результативных баллов в игре против «Рейнджерс», заслуженно заполучил звание первой звезды. «Бостон» одержал уверенную победу в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 6:3 на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. Чех забил три шайбы и отдал две голевые передачи, соответственно, организовав пять из шести голов «Брюинз» в матче. Отличительной особенностью его сегодняшнего достижения является то, что хоккеист в третий раз оформил «хет-трик» в игре с командой из «оригинальной шестерки». Ранее тремя шайбами он отличался в матчах против «Торонто» и «Детройта».
Второй звездой дня был объявлен защитник «Колорадо Эвеланш» Тайсон Бэрри, который набрал 3 (1+2) в противостоянии с «Вегас Голден Найти», завершившиеся победой «лавин» со счетом 4:3.
Список главных игроков игрового дня замкнул форвард «Флайерз» Шон Кутюрье, отметившийся голом и победным буллит в напряженной схватке с «Мейпл Лифс». 5:4 — с таким счетом «Филадельфии» удалось урвать два победных очка в серии послематчевых буллитов.