Москва, 29 марта, 2019, 01:30 — ИА Регнум. Украинцы, собирающиеся голосовать за действующего президента Петра Порошенко, по сути выступают за обострение конфликта с Россией, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Голосование за Порошенко — это голосование за все более острый конфликт с Россией, причем Запад за это дорого не заплатит. Порошенко — главный носитель антироссийского психоза. Два других кандидата из ведущей тройки — тоже не сахар. Но с Порошенко нам вообще говорить не о чем», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы на Украине будут проходить 31 марта. Согласно соцопросам среди граждан Украины, тройку фаворитов составляют Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.