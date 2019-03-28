Вашингтон, 29 марта, 2019, 01:13 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро просит не вмешиваться в дела страны, при этом он приглашает военных из России и Кубы, заявил госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter.

Mark Taylor Майк Помпео

«Мадуро просит убрать руки от Венесуэлы и в то же время приглашает службы безопасности из Кубы и России, чтобы он и его дружки могли продолжить грабить Венесуэлу. Пришло время политикам Венесуэлы выступить за свою независимость. Россия и Куба, руки прочь от Венесуэлы!» — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом «убраться из Венесуэлы» выступил американский президент Дональд Трамп. Он заявил, что готов использовать все способы, чтобы прекратить «российское вмешательство» в венесуэльские дела. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США должны сначала сами убраться, например, из Сирии, чтобы давать советы другим государствам.