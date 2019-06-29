Екатеринбург, 29 марта, 2019, 00:27 — ИА Регнум. Крупная партия незадекларированного табака была изъята у пассажира из Баку в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург), сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления.

Utu.customs.ru Контрабандный табак

Гражданин Азербайджана пытался провезти в чемодане 250 г табака, три блока сигарет и шесть килограммов табака для кальяна. Как он пояснил, он сделал это по просьбе друзей-предпринимателей для их кафе в Екатеринбурге.

Комментируя этот инцидент, глава таможенного поста «Кольцово» Дмитрий Шишкин отметил, что пассажир может провезти не более 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 г табака.

«Разрешенную норму — 250 г табака мы вернули пассажиру, остальное изъяли и возбудили два административных дела», — сказал Шишкин.

Азербайджанец утверждает, что не знал об этих ограничениях. Теперь ему грозит штраф и окончательное изъятие товара, что будет решаться в суде.

Напомним, 22 марта уральские таможенники передали в Роспотребнадзор для уничтожения полторы тонны сигарет, которые были нелегально ввезены из Киргизии.