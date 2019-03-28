Вашингтон, 29 марта, 2019, 00:10 — ИА Регнум. Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал резолюцию об обнародовании доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве». Об этом сегодня, 28 марта, пишет The Hill.

U.S. Senate Рэнд Пол

Сенатор-демократ Эми Клобучар заявила, что члены Конгресса до сих пор не видели отчёт Мюллера. В связи с этим демократы призывают министерство юстиции и администрацию как можно быстрее предоставить отчет Конгрессу.

Однако сенатор Пол выступил против этого, так как Клобучар «не согласится изменить рекомендательную резолюцию, включив в неё положения, призывающие к публичному обнародованию сообщений между несколькими должностными лицами эпохи Обамы, включая бывшего президента Обаму, бывшего директора ФБР Джеймса Коми и бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана».

То есть Пол потребовал, чтобы Конгрессу также была предоставлена информация о том, имели ли место злоупотребления властью со стороны членов администрации Барака Обамы, и насколько они были вовлечены в выборы, а также могли ли они проникнуть в кампанию Дональда Трампа с целью дискредитации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 марта министерство юстиции передало Конгрессу резюме по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве». В нем сказано, что никаких доказательств сговора Трампа с Россией нет.