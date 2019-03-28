Вашингтон, 29 марта, 2019, 00:02 — ИА Регнум. В американском сенате представлен законопроект, запрещающий поставлять Турции истребители F-35 до отказа Анкары от покупки российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщает 28 марта The Hill.

U.S. Air Force Истребители F-35 в полёте

«Стремление Турции к военному сотрудничеству с Россией, авторитарный правитель которой стремится помешать интересам НАТО и США вызывает беспокойство», — цитирует издание одного из авторов законопроекта.

Отмечается, что этот законопроект является последней попыткой властей США убедить Турцию отказаться от российских ЗРС С-400.

Ранее представители госдепа США угрожали Турции санкциями в случае закупки Анкарой российских систем ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что сделка по покупке российских ЗРС С-400 является окончательно решенным вопросом.