Киев, 28 марта, 2019, 23:48 — ИА Регнум. На президенте Украины Петре Порошенко лежит ответственность за провокацию в Керченском проливе и последующий арест членов экипажей судов российскими властями, заявил украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Порошенко создаёт новые конфликтные ситуации, провокации, как в Керченском проливе. И рассказывать, что это русские сделали… Ничего русские там не сделали. Мы сами создали провокационную ситуацию и отправили 23 или 24 человека в плен», — приводит его слова УНИАН.

Коломойский также отметил, что в результате политики Порошенко на сегодняшний день «Крым потерян, Донбасса нет, война бесконечна». «Мира мы не видим и он не предстоит», — констатировал бизнесмен.

Он высказал мнение, что Порошенко лишь на словах «противостоит Путину», между тем «результаты этого противостояния» не видны.

«Вопрос Украины, прежде всего, находится внутри Украины. А Россия есть, как фактор. Есть Европа, есть США, есть Россия», — сказал Коломойский.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что Игорь Коломойский попал в базу данных сайта «Миротворец» за «нарушение законодательства о гражданстве», а также «сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни на Украине» и «распространение заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале».

Накануне Пётр Порошенко подал в суд на телеканал «1+1», пообещав «защитить страну» от Игоря Коломойского.

Читайте также: Игорь Коломойский попал в базу украинского сайта «Миротворец»