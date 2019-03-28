Мадрид, 28 марта, 2019, 23:41 — ИА Регнум. «Украинская избирательная кампания началась несколько лет назад на телеэкране, хотя никто не мог себе этого представить, — пишет испанское издание El Mundo. — Украина проводит президентские выборы в это воскресенье, 31 марта, в атмосфере противостояния с Россией и усталости от правительства. Кандидат, который лидирует, согласно опросам, имеет нулевой опыт в политике, однако украинцы уже видели, как он управляет страной».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Такой парадокс возможен, поскольку претендента на высший пост зовут Владимир Зеленский, и это артист, который когда-то воплотил невероятный образ «идеального президента Украины» в телевизионном шоу. Зеленский — неожиданный участник этой кампании, в которой кто-то должен был стать воплощением борьбы нового против старого, считает испанское СМИ.

Он отодвинул на второй план Юлию Тимошенко — «икону оппозиции» при бывшем президенте Викторе Януковиче, которая на своем политическом пути прошла и через тюрьму, и через кабинет председателя правительства. Казалось, что наконец настал час обладательницы прозвища «Газовая принцесса», которая возглавляла опросы на протяжении нескольких недель, опередив действующего президента Петра Порошенко.

В марте показатель поддержки Зеленского достиг 25,7%, согласно сведениям BDM. На втором месте идет Тимошенко с 18,8%, третьим стал Порошенко с результатом 12,7%. Появление Владимира Зеленского на политической арене показывает, что Украина готова возносить на «колесницу власти» аутсайдеров, находящихся вне политики (таких как Дональд Трамп или итальянец Беппе Грилло), в качестве альтернативы разочаровавшему всех управляющему классу.

«Экономика стабилизировалась, однако неравенство и коррупция продолжают служить помехой для населения, и, кроме того, цены на многие продукты поднялись. Зеленский — это «попытка взбрыкнуть» украинского общества, страдающего от России, однако разочарованного в революции (Майдане) 2014 года, положившей конец коррумпированному режиму, чтобы заменить его новым, немногим лучше», — описывает El Mundo ситуацию на Украине.

Зеленский ведет избирательную кампанию преимущественно через социальные сети, сознательно смешивая свою телевизионную роль с реальной. Он обещает национальные референдумы насчет ключевых вопросов и доходит в своих планах до лишения неприкосновенности депутатов, судей и президента. Еще одно обещание — остаться у власти только на один срок. «Это в любом случае будет не слишком сложно выполнить: вплоть до настоящего времени независимая Украина не знала переизбрания президента», — иронически напоминает испанское издание.